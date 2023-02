Sem regras no fundo do mar, a biodiversidade está em risco — e é por isso que os ambientalistas querem travar a mineração

No mar dos Açores há montes submarinos e fontes hidrotermais com grande riqueza biológica e geológica que cientistas e ambientalistas querem ver protegidos antes que venham a ser marcados com um “X” num qualquer mapa do tesouro cobiçado por empresas mineiras. Este receio é o mote para mais um debate sobre mineração em mar profundo organizado pela Associação Natureza Portugal/World Wide Fund for Nature (ANP|WWF) e pela Associação de Ciências Marinhas e Cooperação (Sciaena), com investigadores e membros do Governo Regional dos Açores, a 28 de fevereiro, no Faial.

As duas organizações não-governamentais temem que a existência de cobre, cobalto, níquel ou manganês nos fundos marinhos do arquipélago atraia a extração mineira, com impactos ambientais nefastos para os habitats e as espécies residentes ou em rotas migratórias, algumas já em risco de extinção.

