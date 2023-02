Caso Cashball: juiz do Porto declara-se incompetente e manda processo para Leiria. Diz que é tudo uma questão de aritmética jurídica

Se depender da vontade do juiz 14 do Juízo Criminal do Porto, o julgamento do caso Cashball decorrerá a 182 quilómetros da invicta, no tribunal de Leiria. É que para Pedro Esteves de Brito, que deveria presidir ao julgamento de dois empresários de futebol e um ex-funcionário do Sporting por tentativa de corrupção, o Tribunal do Porto “não é competente” para fazer o julgamento. Porquê?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler