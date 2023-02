Mulheres alvo de violência doméstica têm três vezes mais episódios de AVC e consomem mais ansiolíticos - e médicos só registam 2% dos casos

Apenas uma ínfima parte das situações de maus-tratos contra mulheres que chega aos hospitais e centros de saúde é identificada e registada pelos médicos: só 2% do total de mulheres atendidas, segundo uma investigação sobre as consequências da violência nas relações de intimidade para a saúde física e psicológica das vítimas, desenvolvida pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).

A equipa responsável pelo estudo, constituída por investigadores da área da medicina e das ciências forenses, analisou os registos clínicos eletrónicos de mais de 20 anos de funcionamento de uma unidade de saúde no norte do país.