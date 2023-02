GNR reforça patrulhamento nas estradas e fiscalização de pirotecnia durante o Carnaval

A GNR vai intensificar a partir desta sexta-feira o patrulhamento e a fiscalização nas estradas e realizar uma operação intensiva relacionada com a utilização e venda de artigos pirotécnicos, no âmbito da operação “Carnaval 2023”.

Em comunicado, a GNR informa que a partir desta sexta-feira e até quarta vai fazer também uma operação intensiva de sensibilização, patrulhamento e fiscalização nos locais de festividades e estabelecimentos comerciais onde se proceda à venda de artigos pirotécnicos.

A GNR vai realizar também ações de fiscalização nos eixos rodoviários de acesso às principais zonas onde ocorram festividades associadas ao Carnaval.

A operação visa prevenir “a venda e utilização de material pirotécnico, combater a criminalidade, contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os cidadãos”.

Durante a operação, a GNR vai direcionar igualmente as ações de prevenção e de patrulhamento para o tráfico de droga, posse de material pirotécnico, alterações de ordem pública e atos de vandalismo.

Segunda a GNR, as ações de fiscalização rodoviária incidirão, prioritariamente, sobre a condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, manobras perigosas, especialmente no que respeita à ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem.

Excesso de velocidade, condução sem habilitação legal, excesso de lotação, utilização indevida do telemóvel no exercício da condução e a não utilização ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção para crianças vão também ser uma prioridade durante a operação.