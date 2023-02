Até 2030 a roupa terá um passaporte digital que permitirá controlar a pegada ambiental do que vestimos

Uma camisola de lã comprada há 20 anos pode ter melhor aspecto do que uma comprada no início deste Inverno. Esta constatação é básica, tal como a noção de que a maioria das roupas à venda nas lojas de fast fashion são para usar e deitar fora. O problema é que esta tendência tem sérias consequências ambientais, ou não fosse a indústria da moda uma das mais poluentes. Na ânsia de comprar e vender mais e mais, a qualidade das peças de roupa tem decrescido. Por vezes, encontram-se expostas nas lojas peças já com borboto, com costuras tortas e tecidos sintéticos que parecem desgastar-se em menos de nada.

