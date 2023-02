Cruz Vermelha celebra 158 anos – reunir donativos para a Turquia e Síria é a campanha mais recente

“Há 158 anos a apoiar quem mais precisa, defendendo a vida e a dignidade”, é o que se lê nas redes sociais da Cruz Vermelha Portuguesa. É este sábado, dia 11 de fevereiro, que a organização não governamental (ONG) completa mais um aniversário de existência. Num ano marcado pela pandemia, pela guerra na Ucrânia, pela inflação e pelas catástrofes naturais – a mais recente foi o sismo na Turquia e na Síria, na segunda-feira passada, que já ultrapassou os 24 mil mortos –, a ação da Cruz Vermelha Portuguesa ganhou uma relevância ainda maior. De acordo com os números da ONG, 50 mil famílias recorrerem à instituição onde encontraram “esperança de uma vida melhor”, só em 2022. Agora, uma das campanhas mais urgentes é a recolha de donativos para apoiar as populações da Turquia e a Síria.

Além das 50 mil famílias, a Cruz Vermelha Portuguesa realizou ainda “mais de 11 mil atendimentos a Vítimas de Violência Doméstica”, apoiou “cerca de cinco mil idosos, duas mil crianças e mais de 640 refugiados” e ainda restabeleceu laços familiares a “cinco famílias” – tudo isto números apenas referentes ao ano passado.

Já 2023 começou logo com um novo desafio para estas organizações: o abalo sísmico no sueste da Turquia e noroeste da Síria, que ocorreu as 4h17 da passada segunda-feira. Com uma intensidade de 7,8 na escala de Richter, seguido de centenas de réplicas fortes, incluindo um tremor que chegou os 7,5 da mesma escala, o número de mortes e de feridos estão a aumentar diariamente. A última atualização, divulgada este sábado, subiu o número de mortes para 24 mil e foram também confirmados cerca de 80 mil feridos entre as duas regiões. A par da ONU – que irá doar 25 milhões de dólares (€23,3M) – também a Cruz Vermelha Portuguesa está a reunir donativos monetários que serão utilizados para “necessidades prementes” como “água, saneamento, alimentos, assistência médica e abrigo”, diz a informação oficial da ONG. O donativo pode ser feito através do IBAN da Cruz Vermelha Portuguesa ou através de MBWay.

Para assinalar o trabalho iniciado em 1865, a Cruz Vermelha Portuguesa lançou ainda um poema cantado com “inspiração nas várias décadas de ação humanitária”. Pode ser visto aqui.

“Estamos a viver tempos difíceis e somos expostos, cada vez com mais frequência, ao sofrimento humano que entra pelos ecrãs e se instala nas nossas rotinas. Não podemos ficar indiferentes face a tudo o que está a acontecer à nossa volta. Vamos trabalhar porque juntos, trilharemos mais caminho e mobilizaremos o Poder da Humanidade”, partilhou Ana Jorge, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, no comunicado enviado às redações.