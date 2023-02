Proprietária diz ter arrendado o rés do chão da Mouraria a um imigrante e não sabia dos beliches: “Estou chocada com estas mortes no fogo”

Maria de Lurdes di Nunzio, 78 anos, passou esta segunda-feira junto ao nº55 da Rua do Terreirinho, no bairro da Mouraria em Lisboa, de manhã até ao entardecer. É ela a proprietária, juntamente com o marido, do rés do chão esquerdo que ardeu no sábado à noite. Entrou, viu os beliches e os muitos colchões escurecidos pelo fogo e pelo fumo, prova da sobrelotação que ela garante desconhecer até então. “É uma loja, e aluguei-a como tal a um cidadão indiano há cerca de um ano por 750 euros. O contrato é de maio”, revela. A loja estava vazia nessa altura. Os beliches foram lá colocados posteriormente, frisou.

