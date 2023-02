Exames nacionais para conclusão do secundário mantêm-se, mas perdem peso na nota final

Os exames nacionais vão continuar a realizar-se e a ser necessários para a conclusão do ensino secundário, mas perdem peso na classificação final. Se até aqui contavam 30% para a classificação final de cada disciplina a que se realizavam, vão passar a ter um peso de 25%.

No caso da disciplina de Português, o exame será mesmo obrigatório. Os alunos dos cursos gerais terão depois de escolher mais duas provas. Ou seja, o ensino secundário depende da realização de um total de 3 exames para a sua conclusão.

Já para efeitos de acesso ao ensino superior, estas provas terão um peso mínimo de 45% para o cálculo da média de candidatura. Será sempre necessário realizar dois exames.

Este ano letivo, no entanto, são mantidas as regras adotadas em pandemia, com os exames a serem realizados apenas efeitos de acesso ao ensino superior.

Quem frequenta o 10º ano neste momento já será abrangido por estas novas regras.

Mas há mais alterações anunciadas pelos ministros da Educação e do Ensino Superior. As disciplinas do secundário também vão passar a ter ponderações diferentes consoante se tratem de cadeiras trienais, de 10º e 11º ou lecionadas em apenas um ano. Português, por exemplo, atravessa todo o ensino secundário e terá por isso, um peso três vezes superior a uma disciplina anual. Isto para efeitos de classificação final do secundário.

Esta alteração só entrará em vigor para os alunos que ingressarem no ensino secundário no próximo ano.

Quanto às alterações no acesso ao ensino superior, elas serão detalhadas e explicadas com mais pormenor na próxima sexta-feira, pela ministra Elvira Fortunato e o secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira.