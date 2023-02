Vem aí um verão de incêndios? O que têm as chuvas a ver com isso? Há planos, botas no terreno e helicópteros no ar para prevenção e combate?

É contraintuitivo pensar assim, mas a verdade é que as chuvas abundantes, que provocaram cheias e inundações e o caos, e os dias de sol deste inverno poderão resultar num verão complicado no âmbito dos incêndios. Porquê? Por causa do crescimento da vegetação nas florestas.

