Marcelo evoca professor Luís Moita, "lutador pela justiça social" e "militante pela igualdade"

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa escreve que "Luís Moita foi um democrata e um lutador pela justiça social, militante pela igualdade e pelas liberdades do nosso e de todos os povos".

"Ainda há poucas semanas tinham estado juntos, na igreja de São Domingos, em Lisboa, numa comemoração dos 50 anos da Vigília da Capela do Rato, no quadro das comemorações dos 50 anos do 25 de abril", lê-se na nota.

O chefe de Estado lembra o "académico doutorado em Itália, professor catedrático" a quem "apresenta a sua pública homenagem, endereçando à família e amigos um sentido abraço de pêsames".

O professor, sociólogo e investigador Luís Moita faleceu hoje aos 84 anos, anunciou a Universidade Autónoma de Lisboa, da qual foi vice-reitor, em comunicado.