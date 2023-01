“Indicadores a seguir com atenção”: portugueses estão com maiores dificuldades em manter a casa aquecida ou fazer refeições de carne e peixe

Ainda são poucos os dados estatísticos sobre as condições de vida dos portugueses em 2022, um ano muito marcado pela inflação, mas o Instituto Nacional de Estatística (INE) aponta para um aumento da percentagem da população que não consegue manter a casa aquecida adequadamente nem garantir uma refeição de carne ou peixe de dois em dois dias por não ter dinheiro suficiente. E embora estes indicadores ainda só reflitam a situação das famílias no primeiro semestre do ano, já dão sinais de algum agravamento das suas condições de vida.

