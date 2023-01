Como uma invasão de palco contra o ‘transfake” pode vir a ser o início de uma revolução e lança um importante debate sobre inclusão

Foi tudo muito rápido. Passavam poucos minutos das dez da manhã. A atriz trans Maria João Vaz, de 58 anos, estava a tomar o pequeno-almoço em sua casa e, com espanto, recebeu uma chamada da produção da peça de Daniel Gorjão a perguntar se estaria disponível para substituir naquele mesmo dia, ou nos dias seguintes, o ator André Patrício, que interpretava a mulher trans “Lola”, na peça “Tudo Sobre a Minha Mãe”, em cena no Teatro São Luiz, a partir do texto de Samuel Adamson, que adaptou o famoso filme de Pedro Almodóvar para teatro​.

