Governo tenta controlar descontentamento de professores com passagem aos quadros ao terceiro contrato

Os professores podem passar a ficar vinculados à função pública após três contratos, avança a RTP, antecipando uma das medidas que o Governo irá apresentar esta semana em nova ronda negocial com os representantes do setor.

Depois de uma manifestação considerada histórica, na próxima semana continuam as greves de professores, mas também as negociações com os sindicatos. Segundo o canal público, citando fonte do Governo, além da vinculação, o governo preparou outras duas medidas para controlar o descontentamento instalado entre a comunidade docente. Além da vinculação, deverão ser reduzidas as áreas em que os professores têm de se deslocar para dar aulas e também a abertura de lugares quadro de escola para fixar os docentes em escolas.