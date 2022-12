São nove os blocos de partos com fechos no Natal e há alguns fora de Lisboa: conheça o plano completo da Direção Executiva do SNS

Serão nove, num total de 38, os blocos de partos com contrangimentos no período natalício.

A operação “Nascer em Segurança no SNS”, publicada na manhã desta quinta-feira pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, determinou encerramentos pontuais em alguns blocos de partos para colmatar a falta de profissionais que se iria fazer sentir para preencher as escalas nas urgências de obstetrícia durante o Natal.

Nestes encerramentos não consta nenhum hospital das regiões do Norte e do Algarve. Aí todos estarão a funcionar em pleno.

Esta é a lista dos hospitais que irão encerrar blocos de partos:

Região de Lisboa e Vale do Tejo

Entre as 8H do dia 23 de dezembro e as 8H do dia 26 de dezembro

Fecham os blocos de partos do Hospital Vila Franca de Xira, do Centro Hospitalar de Setúbal e do Centro Hospitalar do Oeste (Caldas da Rainha)

Entre as 20H do dia 23 de dezembro e as 8H do dia 26 de dezembro

Fecham os blocos de partos do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Hospital S. Francisco Xavier, e do Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra)

Entre as 8H do dia 24 de dezembro e as 8H do dia 25 de dezembro

Fecha o bloco de partos do Centro Hospitalar do Médio Tejo (Abrantes)

Entre as 8H do dia 25 de dezembro e as 8H do dia 26 de dezembro

Fecha o bloco de partos do Hospital de Santarém



Na região Centro

Entre as 19H do dia 24 de dezembro e as 9H do dia 25 de dezembro

Fecha bloco de partos do Hospital da Guarda

Na região do Alentejo

Entre as 8H do dia 25 de dezembro e as 8H do dia 26 de dezembro

Fecham os blocos de partos do Hospital de Beja (Baixo Alentejo)

Segundo o despacho assinado pelo Diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, que data de 19 de dezembro, espera-se que na região de Lisboa e Vale do Tejo haja três conjuntos de hospitais a cooperarem entre si e a partilharem recursos.

Por um lado, a norte da grande Lisboa, o Centro Hospitalar do Oeste (Caldas da Rainha), o Centro Hospitalar do Médio Tejo (Abrantes) e o Hospital Distrital de Santarém “cooperam e partilham recursos no sentido de garantir o acesso a pelo menos um Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia” na sua área de influência.

O segundo grupo é composto pelo Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, pelo Hospital Garcia de Horta (Almada) e pelo Centro Hospitalar de Setúbal, que também devem cooperar e partilhar recursos no sentido de garantir pelo menos a dois serviços abertos.

Por fim, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (Santa Maria), o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (Maternidade Alfredo da Costa), o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (São Francisco Xavier), o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), o Hospital Beatriz Ângelo (Loures), o Hospital de Vila Franca de Xira e o Hospital de Cascais também devem cooperar e partilhar recursos no sentido de garantir o acesso a pelo menos a quatro Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e às unidades de Neonatologia na área de influência onde atuam.

Modelo é para replicar na passagem de ano e até fim de março

No fim de semana de 30 de dezembro a 2 de janeiro o modelo irá replicar-se, bem como durante os primeiros três meses de 2023.

A deliberação, com data de 19 de dezembro, determina que seja feita uma avaliação mensal a este plano, que no limite poderá estender-se a todo o ano de 2023.

Estas medidas são, para direção executiva do SNS, uma "abordagem temporária" que pode evitar o fecho absoluto de blocos de partos lê-se na deliberação, até que seja possível "inverter o ciclo e captar profissionais" de saúde para o SNS.