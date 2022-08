Como Fernando Araújo, um dos nomes apontados para ministro da Saúde, revolucionou os hospitais do Norte

Há quem profetize que a solução para as urgências dos hospitais portuguesas já existe. É olhar para Norte. Foi uma pequena revolução quando nesta região do país se instituíram as urgências metropolitanas. E o seu grande ideólogo foi Fernando Araújo, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de S. João, tido como um dos nomes na lista de António Costa para substituir Marta Temido, que se demitiu na terça-feira.

