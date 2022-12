Enfermeiros recebem atualização do vencimento

“Os enfermeiros do SNS recuperam a partir de hoje a progressão salarial decorrente da respetiva contagem de pontos, a que acresce o pagamento do valor calculado para esta atualização salarial com efeitos retroativos a janeiro de 2022. O compromisso central do Governo de valorização das carreiras profissionais que integram o SNS atinge um marco importante neste dia, em que um conjunto significativo de enfermeiros vai ver atualizada a sua posição remuneratória”, salienta em comunicado o gabinete ministerial. E reconhece, “o que só foi possível com o empenho e diálogo com as estruturas representativas dos trabalhadores ao longo dos últimos meses”.