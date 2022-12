Portugal é um país “de monumentos fechados”- dos 4500 imóveis classificados só 250 estão abertos, e podiam gerar 224 milhões de euros

Em Portugal há 38 mil imóveis de valor patrimonial, dos quais 4.575 são classificados e cerca de 1000 considerados monumentos nacionais, mas apenas 250 estão abertos ao público - havendo um “enorme potencial” a explorar a nível de turismo, segundo revelou um estudo inédito sobre oi valor do património cultural no país apresentado no congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Ponta Delgada.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler