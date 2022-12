Luta de poder no tráfico de droga em Lisboa. Lugar de “Xuxas” ocupado por operacionais brasileiros do PCC

Desde a prisão de Ruben “Xuxas” Oliveira, em junho, que o espaço do português no tráfico internacional de cocaína em Lisboa tem sido ocupado por operacionais do Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa da América Latina .

Os brasileiros já trabalhavam com “Xuxas” na importação do Brasil por via aérea e marítima daquela droga para Portugal. Mas agora que o maior traficante português saiu de cena, os homens do PCC acabaram por dominar o negócio, expandindo-se através dos canais já montados pela rede do traficante dos Olivais. Até porque muitos já vivem em Portugal há alguns anos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler