Ministro da Saúde pede aos hospitais que se entreajudem nas urgências

O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, quer que os hospitais com serviços de Urgência da região de Lisboa acelerem a concretização das medidas previstas no plano para reforçar a resposta do Serviço Nacional de Saúde durante o inverno. Desde já, “estreitar a relação entre unidades com mais proximidade geográfica e em que há vantagem em potenciar o funcionamento em rede com mais previsibilidade para os profissionais e para os utentes”, explica a tutela em comunicado.

Reunido com os conselhos de administração e diretores clínicos de todos os hospitais da região com urgências, Manuel Pizarro pediu ainda que “a ARSLVT, o INEM e os hospitais dialoguem sobre as estratégias de coordenação a nível regional que estão a implementar para melhorar a comunicação e a resposta aos cidadãos”. De entre as medidas previstas no Plano Estratégico do Ministério da Saúde: Resposta Sazonal em Saúde – Inverno 2022-2023, “definiu-se como prioridade agilizar as equipas de gestão das vagas de internamento em cada unidade, para uma melhoria global da resposta em contexto de urgência, bem como acelerar o trabalho com o setor social para resposta aos chamados internamentos sociais”.

E em matéria de altas sociais, a tutela sublinha que “para melhor gestão da capacidade de internamento hospitalar neste período de maior utilização dos serviços de saúde, foram já contratualizadas 700 novas vagas no setor social para responder a situações de internamentos prolongados por motivos não clínicos”.

O gabinete ministerial explica ainda que a afluência à Urgência Geral “encontra-se acima do período homólogo de 2021, verificando-se um acréscimo no recurso à Urgência pediátrica”. E, acrescenta, “observam-se duas realidades: por um lado, um recurso elevado em situações não urgentes, por outro lado, situações de maior complexidade clínica relacionadas com patologia crónica e com o envelhecimento da população, que motivam maior pressão sobre o internamento”.