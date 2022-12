“Rejuvenescimento de Lisboa está a acontecer, mas não com portugueses. Temo que tenhamos chegado a um ponto sem retorno”

Nos últimos anos, tem-se dedicado a analisar as transformações sociais em Lisboa. Quais são as principais mudanças?

A mais evidente e significativa é o aumento acentuadíssimo da população estrangeira, que reflete a cosmopolização da cidade. Segundo os dados do SEF, em apenas seis anos, entre 2015 e 2021, a população estrangeira em Lisboa mais do que duplicou, passando de 51.690 para 108.894, o que é uma exorbitância. Os Censos não refletem esta realidade porque houve uma elevada taxa de não respostas entre os imigrantes, provavelmente devido à barreira da língua. Além do enorme aumento, há também uma mudança no perfil dos que chegam. Em 2015, tínhamos Brasil, China e Nepal no top das nacionalidades dos estrangeiros residentes. Agora temos Brasil, França e Itália, que correspondem ao que chamamos de “imigrantes de estilo de vida”.

