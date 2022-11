Médicos vão ter ajuda para prescrever melhor antibióticos

Informação é conhecimento, e saber é poder. A premissa serve de base a uma iniciativa pioneira no país para melhorar os tratamentos com recurso à toma de antibióticos, reduzindo os agentes patogénicos resistentes à medicação.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo vai analisar todas as receitas de antibióticos aviadas nas farmácias que tenham sido prescritas nas urgências dos hospitais públicos e privados e partilhar os resultados, e reparos necessários, com as equipas dos centros de saúde, consultas externas e dos próprios serviços de Urgência.