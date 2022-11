Dezenas de estudantes protestam em frente a esquadra da PSP após detenção de ativistas pelo clima

Dezenas de ativistas climáticos que estiveram no Ministério da Economia deslocaram-se entretanto para a Avenida Almirante Reis, em Lisboa, após a detenção de cinco jovens, e estão sentados em frente à esquadra da PSP.

O protesto, que decorria junto ao Ministério da Economia e do Mar, onde ativistas se reuniram com o governante, passou para a Avenida Almirante Reis após a polícia ter detido cinco jovens que se tinham colado ao chão da entrada do Ministério.

Os cinco ativistas foram detidos pela PSP e levados para a esquadra da PSP do Socorro. À entrada, estão sentados, em protesto, dezenas de manifestantes, obrigando ao encerramento da Avenida.

Gritam palavras de ordem como "Prendam o ministro, não os ativistas", "Parar o gás" ou "Costa Silva, demissão".