Chama-se Tony Miranda, é criador de alta-costura e abriu em Lisboa um hotel dedicado à moda

O nome do costureiro português, que ganhou fama em Paris vestindo estrelas como Brigitte Bardot ou Jacques Brel, está bem visível à porta do edifício da Rua de São José, em Lisboa - e, ao contrário do que parece, não se trata de um ateliê de moda, mas sim do Hotel Tony Miranda, com categoria de quatro estrelas.

