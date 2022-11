“Estamos a progredir? Depende da medida que usamos: há tantas pessoas com fome no mundo como havia em 1800”

Nunca houve tantas pessoas no planeta e a população ainda vai crescer. É preocupante ou é um feito extraordinário?

Hoje vivem na Terra oito vezes mais pessoas do que há 200 anos, quando eram mil milhões. A esperança de vida duplicou e a percentagem de pessoas com fome crónica passou de quase 100% para 10%. É um enorme avanço. Mas hoje ainda há entre 800 milhões e mil milhões de pessoas a passar fome. São tantas quanto em 1800. Portanto, saber se estamos a progredir depende da medida que usamos. Por um lado, temos de estar maravilhados com o que o mundo alcançou, mas, por outro, bastante insatisfeitos por não estarmos a usar o que aprendemos.

