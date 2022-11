Os portugueses não vão ter de adotar medidas adicionais para se protegerem da covid durante este outono e inverno. Até prova em contrário, vacinar-se, ficar em casa se estiver doente e utilizar máscara em espaços fechados são as recomendações que se mantêm e que são ajustadas ao padrão epidemiológico do vírus em Portugal. Na sexta-feira, há uma nova reunião técnica no Infarmed, mas o foco vai ser o reforço da vigilância.