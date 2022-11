SEF avança com atendimento digital para resolver caos no 'call center'

O Centro de Contacto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem vindo a registar, nos últimos dias, uma sobrecarga de chamadas, que lançou o caos no acesso dos imigrantes ao agendamento de vários tipos de regularização, entre os quais o reagrupamento familiar ou uma primeira autorização de residência.

Esta terça-feira, em comunicado, o SEF revela que está “a estudar alternativas para que possa implementar, em breve, uma nova solução assente num modelo de atendimento em canais digitais, com tratamento mais célere, por forma a reduzir consideravelmente o número de chamadores atual”.

Na origem do problema, o órgão de polícia criminal aponta o dedo ao uso de serviços de ‘dialers’ em múltiplos telemóveis e que realizam chamadas em simultâneo. “A título de exemplo, só no passado dia 17 de outubro foram realizadas mais de 29 milhões de tentativas de chamadas, entre as 8h e as 20h, a grande maioria com origem em serviços disponíveis na Internet ou em aplicações móveis que permitem remarcação automática e que acabam por sobrecarregar o sistema”, explica.

O novo “modelo de atendimento multicanal e segmentado” permitirá, de acordo com o SEF, um maior volume de contactos direcionados para canais automáticos, bem como uma triagem ágil para os canais corretos e com as situações de exceção a serem direcionadas para um operador do Centro de Contacto.

Quanto às queixas e denúncias com suspeitas sobre o sistema de agendamentos, o SEF garante que foram comunicadas ao Ministério Publico “sempre que delas teve conhecimento”. Alguns dos inquéritos daí resultantes correm termos no SEF por delegação de competências do Ministério Público.

O Centro de Contacto conta atualmente com 50 operadores que atendem, em média, mais de três mil chamadas diárias, de segunda a sexta-feira, em 21 línguas: Português, Alemão, Amharic, Árabe, Cazaque, Crioulo de Cabo Verde, Crioulo de São Tomé Príncipe, Espanhol, Francês, Georgiano, Hindi, Húngaro, Inglês, Nepali, Persa, Romeno, Russo, Tigre, Turco, Ucraniano e Uzbeque.

Em conclusão está o concurso de admissão de 116 novos assistentes técnicos.