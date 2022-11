“Alguém humilhado desta forma não se sente pessoa, é desumano”: o caos no SEF separa famílias ao meio, redes vendem vagas para atendimentos

Amina pensou que era engano quando, na semana passada, recebeu da advogada os comprovativos do agendamento no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) dos processos de reagrupamento familiar de dois dos seus três filhos, de 16, 13 e 12 anos, que ficaram na Guiné quando a mãe teve de partir. Faltava o do mais novo.

“Tive de lhe explicar que, depois de largas centenas de chamadas não atendidas, quando finalmente consegui falar com um operador do Centro de Contacto do SEF, este foi inflexível na apresentação de mais do que três pedidos individuais por telefonema. Não é por núcleo familiar, é por pessoa. E em primeiro lugar eu agendei a mãe doente de uma cliente da Guiné-Bissau, um caso humanitário e urgente, e fiquei só com duas vagas para os filhos desta mulher, refugiada. Nunca mais consegui que me atendessem para agendar o terceiro. E, parece, que as vagas de reagrupamento familiar esgotaram entretanto”, lamenta Filipa Santos Costa.