Portugal está a leste do criptoparaíso que os bitcoiners gostariam de ter

O Governo vai suspender o regime de exceção que vigorava em Portugal na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2023 ao definir novas regras fiscais para os ativos digitais, cujo advento quer revolucionar o sector financeiro e monetário.

Os últimos anos viram um grande número de estrangeiros do sector chegar a Portugal, seduzidos pela fama, ganha inadvertidamente pelo país entre o sector, de “paraíso cripto”. Alguns, com grande poder financeiro, passaram a residir em Portugal, numa tendência ainda sem estatísticas, mas detetada de imediato pelos agentes imobiliá­rios no segmento do luxo.