Há uma nova ameaça neste outono e inverno para a população mais vulnerável. Com a administração das vacinas contra a gripe e contra a covid-19, é o comum vírus sincicial respiratório (VSR) que ganha terreno entre as infeções típicas do tempo mais frio. Com o hábito de anteceder a chegada da gripe, o VSR está com uma atividade crescente e a atingir sobretudo as crianças mais pequenas, e com alguma gravidade.