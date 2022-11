'Para Agustina - Extravagante Retrato de Família: Porto inaugura grande mural de homenagem à escritora

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - Norte (CCDR-N) inaugura esta sexta-feira, pelas 17 horas, o maior mural artístico em extensão da cidade do Porto de homenagem a Agustina Bessa-Luís. A obra de tributo à vida e obra da escritora nascida há 100 anos localiza-se no exterior do muro da CCDR-N, na Via Panorâmica Edgar Cardoso, numa extensão de 120 metros(por 2 metros de altura), entre a entrada principal da Faculdade de Letras e o cruzamento da Rua do Campo Alegre, na vizinhança da casa de Agustina no Porto.

O mural, pintado por 13 artistas residentes ou naturais do norte do país, contou com a participação especial de Mónica Baldaque, filha da escritora natural de Amarante. A intervenção, ponto de paragem incontornável do Porto, percorre as personagens e narrativas simbólicas do longo legado da escritora falecida em 2019, aos 96 anos, entre as quais de obras como ‘A Sibila’, ‘Os Incuráveis, ’A Muralha', As Fúrias', Fanny Owen', ‘Os Meninos de Ouro’ ou ‘Vale Abraão’.

rui duarte silva

Para além da artista plástica Mónica Baldaque, participaram no mural Frederico DRAW, FEDOR, Third, OKER, SPHIZA, CAVER, Fátima Bravo, GLAM, MADUZE, Daniel Africano, Pedro Podre e Mafalda Mendonça.A cerimónia inaugural conta com a presença de Frederico Soares Campos (DRAW), curador artístico da intervenção, de António Cunha, presidente da CCDR-N e de Jorge Sobrado, dirigente da instituição regional, responsável pela conceção e coordenação do projeto e recém-nomeado diretor do Museu da Cidade e das bibliotecas municipais do Porto.

Para António Cunha, o mural artístico é “uma homenagem de uma instituição em nome da região a partir da qual Agustina se abriu para o mundo, sendo também um ato de interpretação de artistas contemporâneos sobre o seu legado literário e cultural, profundamente nortenho”