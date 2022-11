Quando será extinto o SEF?

Está previsto que até ao final do ano esteja fechado o quadro legislativo da APMA [Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo], que procura garantir agora a prossecução do que foi decidido. Trata-se de uma reestruturação porque os quadros inspetivos e administrativos do SEF serão integrados noutras forças e serviços da Administração Pública.

