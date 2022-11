Há crianças com 8 anos envolvidas no tráfico de droga. “A desestruturação familiar tem efeitos nocivos”

Anunciou um aumento salarial das polícias, no entanto estas continuam insatisfeitas com a progressão da carreira. Esta será uma guerra contínua?

É próprio dos trabalhadores procurarem permanentemente a melhoria das suas condições de trabalho. Tendo consciência disso, temos também consciência de que este é um trabalho continuado e permanente. Na previsão para o OE 2023 está o aumento salarial das forças de segurança, que decorrerá até 2026, na ordem dos 20%. Há um outro conjunto de medidas nos rendimentos indiretos, nomeadamente a política de alojamento para as polícias (temos €40 milhões previstos). Aprovámos uma nova lei de investimento em infraestruturas e equipamentos de €607 milhões até 2026. Trata-se de fazer das forças de segurança um fator de modernização do país e também de atratividade para as novas gerações.

