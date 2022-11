“Acredito que vou cumprir os quatro anos” no Governo, diz o ministro da Administração Interna

Que balanço faz destes mais de seis meses de Governo?

As prioridades são muito claras: garantir níveis de atratividade de forças e serviços de segurança; garantir níveis elevados de transição e modernização tecnológica; procurar garantir as nossas forças de segurança em níveis elevados de prontidão e operacionalidade e de motivação para darem o seu contributo para um país pacífico e seguro. Deste ponto de vista das forças de segurança e, por outro lado, no domínio da proteção civil e da proteção da população relativamente aos incêndios florestais, diria que temos conseguido cumprir os objetivos a que nos propusemos.

