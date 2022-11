É um facto com muitos argumentos: são cada vez mais os portugueses que não têm médico de família e o diagnóstico é especialmente grave nas regiões de Lisboa e do Algarve. A dificuldade em conseguir acompanhamento clínico tem vários sintomas, como a redução das consultas presenciais, do seguimento de doentes crónicos ou de rastreios oncológicos. Os utentes queixam-se e o número de reclamações recebidas pelo regulador teve “um aumento expressivo”.