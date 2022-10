Há brasileiros a viver em todos os 308 concelhos de Portugal

Na véspera da primeira volta das presidenciais, Cíntia de Paula estava otimista quanto à mudança de rumo no voto dos brasileiros a viver em Portugal, que em 2018 escolheram em massa Jair Bolsonaro. A Casa do Brasil, ONG a que preside, não fez campanha por nenhum candidato, mas opôs-se publicamente à reeleição do atual presidente, por ser contrário aos pilares da Democracia. No passado dia 2, a festa só não foi maior porque a vitória de Lula da Silva – lá e cá - revelou-se insuficiente para resolver logo o sufrágio.

Este domingo, os brasileiros exercem novamente o direito de voto, no segundo (e decisivo) turno. Mas em Portugal espera-se, como da primeira vez, uma abstenção alta. Dos mais de 80 mil imigrantes que estavam aptos para ir às urnas, em Lisboa, Porto e Faro, só 31 mil o fizeram. E a dispersão da comunidade pode ser uma das principais causas. De acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), há brasileiros a residir em todos os 308 concelhos de Portugal, dos recordistas 21.541 em Lisboa a apenas dois em Pampilhosa da Serra ou Porto Moniz - ambos mulheres. A nível nacional, só há 21 concelhos com menos de dez imigrantes do Brasil.

Em agosto, viviam em Portugal 233.122 brasileiros, constituindo a maior comunidade estrangeira residente em Portugal (29,3% de todos os imigrantes). Cerca de 30 mil obtiveram a Autorização de Residência já em 2022, o que representa um crescimento de 12% em apenas seis meses. Mas aqui não estão incluídos os que permanecem no país em situação irregular, os que têm o processo de legalização em curso nem os que obtiveram nacionalidade portuguesa ou outra. Cyntia de Paula acredita que serão cerca de 400 mil (mais mulheres que homens), 4% da população nacional.

E não só a comunidade em território nacional continua a aumentar, como a geografia da residência está a expandir-se, empurrada pela especulação imobiliária para longe de Lisboa ou do Porto, ou mesmo para fora das áreas metropolitanas da capital e da Invicta que apresentam já preços incomportáveis. Ainda são os distritos com mais imigrantes brasileiros, principalmente nos concelhos de Lisboa, Sintra, Cascais, Almada, Amadora, Oeiras, Porto e Vila Nova de Gaia, mas os números começam a destacar-se em Braga, Leiria, Coimbra, Algarve, Aveiro e Bragança e não necessariamente nas cidades.

Vilas e aldeias ganham nova vida, e os imigrantes uma casa maior ou um andar em vez de um quarto em apartamentos partilhados, que é o destino certo dos mais remediados. “Houve uma mudança de perfil da imigração nos últimos anos, mais jovem, com formação superior, consciência política e militante de causas sociais (direitos humanos, racismo, igualdade LGBTi+), muitos deles ativistas que continuaram em Portugal a luta que não conseguiam travar no Brasil", explica Cíntia.

"E a este fluxo junta-se outro, em crescimento contínuo e acelerado, de brasileiros mais indiferenciados, da classe trabalhadora. Nos últimos quatro anos no Brasil houve um empobrecimento claro da população, regressou a fome, liberou-se o uso de armas, aumentou o desemprego. Para muitos não houve outra saída senão partir. É interessante ver que, ao contrário de fluxos anteriores, já não vem o homem sozinho, vendem o que têm lá e vem a família toda. Como este novo fluxo é mais instruído, há pequenos empreendedores a criar serviços, empresas, a revitalizar o interior”, conta a presidente da Casa do Brasil, associação que há 18 anos presta apoio à comunidade.

Os imigrantes de “alta renda”, que também se mudam em cada vez maior número para Portugal, fixam-se principalmente no centro de Lisboa, Cascais, Porto e também na Madeira. Onde o m2 é mais caro é certo encontrá-los. Desde que os vistos Gold foram lançados, em 2012, o investimento brasileiro ultrapassou os 870 milhões de euros (dados de agosto), revela o SEF, a maior parte através da compra de bens imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros. No total foram dadas autorizações de residências douradas a 1123 cidadãos do Brasil, número só suplantado pelos chineses.

Onde residem os brasileiros que vivem em Portugal?

Açores

Madeira



Ajuda na mudança

Patrícia Lemos, carioca, publicitária, chegou a Portugal em 2017, com o marido e os dois filhos gémeos, de 5 anos. Na altura não havia muita informação disponível para quem queria emigrar, sobre o que iam encontrar no novo país de acolhimento, como era o mercado imobiliário e laboral, o ensino para as crianças, o acesso à saúde. “Tive de aprender tudo e foi essa aprendizagem que virou o meu negócio hoje. Percebi que havia uma lacuna, uma oportunidade”, explica.

Com o perfil “Vou mudar para Portugal”, é atualmente a maior influenciadora digital, no Instagram e Youtube, para os brasileiros que querem ajuda no processo de emigração para terras lusas. A presença nas redes sociais virou empresa e além dos conteúdos online, Pati dá cursos de preparação - a ‘Jornada Portugal’ já foi realizada por mais de 5300 famílias - faz mentorias e oferece o serviço completo de ‘relocation’, desde a compra de casa à distância, obtenção de NIF e outros documentos, contratos de água, luz…

“No primeiro momento, o brasileiro só pensa em Lisboa e Porto, depois faz alguma análise e vê que os arrendamentos estão pela hora da morte, afasta-se um pouco mas não melhora assim tanto. Quando lhes falamos de cidades mais pequenas têm medo de não encontrar infraestruturas. Mas é até o contrário. Os serviços públicos até são mais eficientes. Leiria tem uma escola pública ótima, Braga tem o melhor hospital, oferta de emprego e qualidade de vida e os alugueres são bem menores”, garante Patrícia.

Só mesmo os emigrantes “de alto padrão” continuam a ir morar para Lisboa, Cascais, Oeiras, Porto, Matosinhos. “São cidades com praia perto. Andar na marginal para o carioca é como caminhar no Leblon mas sem medo”, acrescenta.

E não lhe faltam pedidos de ajuda para tratar do processo de mudança. Os contactos explodiram desde que, em julho, Portugal aprovou um novo visto (entra este domingo em vigor) que permite aos cidadãos da CPLP viajar para Portugal para procurar emprego. E voltaram a disparar no início de outubro, com os resultados do primeiro turno [volta] das eleições.

“Existe um enorme fluxo de brasileiros se mudando. Fogem do medo e investem aqui. Já tive de contratar mais pessoas. O meu Instagram está com mais de 500 mil seguidores, por dia aumentam 1000 a 1500. O país está dividido, não há meio termo, um lado tem raiva do outro, seja qual for o resultado uma grande fatia da população vai ficar extremamente insatisfeita. E há de tudo, desde o empresário que vem com quatro filhos para pôr em colégio internacional, ao funcionário público que está em teletrabalho e pode trabalhar a partir de Portugal, ao profissional de IT [tecnologias de informação] que até vem ganhar menos mas com melhores condições de vida, ou o frentista [funcionário que põe combustível nas bombas] que vai ter de se reinventar mas vem na mesma”, enumera Pati Lemos.

Brigadeiros cariocas em Oeiras

Foi Patrícia que tratou de todo o processo de mudança de Carolina Sales, chef de pastelaria muito conhecida no Brasil, responsável por uma das cadeias de brigadeiros gourmet mais famosas do Rio de Janeiro. Aos 39 anos, a empresária, que dá nome à marca que somava sucesso entre a classe alta carioca, decidiu fechar as três lojas e partir em outubro de 2021 com o marido, os dois filhos e os dois cães.

“Vivia com medo todos os dias. Nenhum dinheiro justifica isso. A marca cresceu muito, tinha muito reconhecimento, e isso no Brasil é perigoso. Andava em carro blindado, as crianças só brincavam fechadas, no condomínio, dentro de casa ou em casa dos avós. A Valentina, a minha filha mais velha, começava a revelar ansiedade. O Rio está impraticável, piorou depois da pandemia. É muito bom para o negócio mas já não dava para viver”, conta Carolina.

Um ano depois, a segurança e a vida ao ar livre foram as maiores conquistas. “As crianças [de 5 e 9 anos] adaptaram-se tão bem à escola e brincam na rua, vamos à praia, até deixo que abram o vidro do carro. No Rio seria impensável. Mas ainda não perdi o medo de que alguém roube eles, os pegue. No parquinho não tiro os olhos e sou a mãe que fica sempre nas festas de anos dos coleguinhas, mas acho que ainda é trauma. O medo era muito grande”, lembra.

Em junho deste ano abriu o Carolina Sales Café numa avenida de Oeiras, uma pastelaria fina com fabrico próprio na cave e escola de formação integrada. “Aqui funcionou durante 20 anos uma pastelaria familiar e isso conquistou-me logo. É a minha primeira loja de rua, e até tem esplanada. No Brasil só tinha loja em shopping, na rua era demasiado perigoso”, explica Carolina, que escolheu aquela zona por estar entre Cascais e Lisboa, onde vive grande parte do seu público alvo para o serviço de entregas e encomendas, e no concelho onde os residentes têm o maior rendimento anual per capita.

“Está a correr muito bem. E tanto tenho clientes portugueses como brasileiros. Aliás, voltei a reencontrar aqui clientes do Rio, verdadeiramente contentes com a minha vinda para Portugal. Dizem-me que, quando entram aqui, parece que voltaram a casa, os doces são os mesmos que lhes marcavam as festas de aniversário, os casamentos. Porque quem emigra sente sempre uma solidão. Não tenho, porém, nenhuma dúvida de que foi a decisão certa”, garante a pasteleira.

Em Albufeira, 8% são brasileiros

Os números de autorização de residência do SEF atribuídos a brasileiros ganham outra leitura quando cruzados com o total de residentes (portugueses e estrangeiros): em sítios insuspeitos descobrem-se incidências populacionais inesperadas. O Algarve surge destacado com o maior número de brasileiros por número de habitantes, a morar principalmente em Albufeira (onde ultrapassam 8% da população), Portimão, Loulé e Lagos. Essa visão micro revela também comunidades importantes em Alenquer (1990), Valença do Minho (555), Arruda dos Vinhos (551) ou Sines (544), em que os brasileiros perfazem mais de 4% da população concelhia.

“Toda a gente sabe que brasileiro morre de medo de frio. Eu vim morar para Cascais e no primeiro ano em que cá estive apanhei duas pneumonias. É pra ver que não estamos mesmo habituados. Por isso tenho sempre muitos clientes a falar-me do Algarve, apesar do mercado imobiliário ser difícil”, explica a influencer Pati Lemos.

O sol atrai três tipos distintos de brasileiros: os que tem dinheiro para suportar uma casa numa região inflacionada pelo turismo, o jovem que trabalha na área da construção e serviços (hotelaria e restauração) e o estudante universitário.

Na universidade do Algarve, entre 9 mil estudantes de 84 nacionalidades, 700 (8%) são brasileiros. Nesta instituição, as provas de ingresso são substituídas pelos resultados obtidos no ENEM (o exame nacional do Brasil), há webinares intercontinentais para esclarecer todas as dúvidas das candidaturas e até um núcleo de estudantes brasileiros. Muitos acabam por fazer ‘dois em um’: enquanto tiram a licenciatura ou mestrado em Portugal, trabalham na área do turismo.

É essa a ideia de Rosy Abreu. Já não é uma miúda - faz 50 no próximo ano - mas meteu os papéis para a equivalência do curso superior de gastronomia que deixou incompleto quando partiu do Brasil há quatro anos. “Só não sei se vou terminar ou aproveitar as disciplinas que já fiz para ir para Turismo. Aqui no Algarve vai ser bom ter as duas valências”, explica.

Descobrimo-la no Facebook, no grupo ‘Brasileiros em Albufeira’, à procura de um sítio para ver a final da taça dos Libertadores da América. “Alô torcedores do Flamengo em Albufeira, sabem de algum local que a Nação vai se reunir para assistir à final?”. O sítio surgiu rápido. Vai juntar-se com amigos no “Made in Brazil”, um restaurante… brasileiro.

Por ali não é difícil fingir que nem se saiu do país natal. Nos últimos anos explodiram os pequenos negócios que servem a comunidade verde-amarelo, na mesma velocidade em que esta cresceu. Restauração, estética, roupa de praia. E o que não houver em lojas físicas, é só encomendar online. Nas redes sociais locais vende-se açaí, coco verde, camisa para ver a copa, feijoada ou coxinha.

“No Algarve, os brasileiros estão nos restaurantes, a servir à mesa, nas cozinhas, nos hotéis também e na parte do entretenimento. Há muito músico e Dj. No Porto eram principalmente entregadores de comida e TVDE. Mas aqui, nesses setores, mandam principalmente os asiáticos", conta Rosy, que só chegou a Albufeira em abril, para ser cozinheira num hotel na Balaia.

Fala muito do Porto, porque foi essa a sua primeira paragem de emigrante. No Brasil era ‘personal chef’, cozinhava em casas particulares refeições adaptadas a dietas específicas e em eventos. Até que quis mais da vida e partiu. Na invicta foi para um restaurante, mas a pandemia trocou-lhe as voltas. Chegou em 2018, conseguiu a autorização de residência em janeiro de 2020, e a seguir o restaurante fechou. “Brasileiro cresceu a saber sobreviver. Comecei a vender comida para fora, pratinhos de cinco euros, criei uma marca de delivery e deu certo. Até a mulher do cônsul do Porto me encomendava comida, o pessoal todo do consulado. Era feijoada, acarajé, moqueca, bobó de camarão”, recorda Rosy.

Um dia convidaram-na para ir para Nordhlz, na Alemanha, e ela foi. Dois meses depois viu o anúncio para trabalhar no Algarve e foi também. “Agora vou ficar por aqui. Quero retomar os estudos, o delivery, trabalhar para mim e ganhar dinheiro suficiente no verão português, para depois poder passar o meu verão ao Brasil. Só espero que as eleições corram bem”.

Ela é Lula. Na primeira volta foi votar a Lisboa. Apareceu em tudo o que era reportagem de televisão. Este domingo tem um evento no hotel onde trabalha e não pode ir. Mas a cabeça vai estar a mil. “Sabe, o meu país agora vive com ódio, é triste de ver. Nem dá nem vontade de voltar”.