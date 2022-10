Doações de alimentos estão a cair, distribuição de cabazes à beira da rutura: há cada vez mais gente em lista de espera para receber comida

Muitas instituições de solidariedade social que prestam apoio alimentar atingiram o limite da sua capacidade e não estão a conseguir atender ao tsunami de pedidos que tem vindo a avolumar-se nos últimos meses. Em consequência, há cada vez mais famílias em lista de espera para comer. Só no Porto, a AMI, que gere o programa público de distribuição de cabazes no concelho, tem 200 pessoas em espera. E o problema é ainda maior porque os produtores, a indústria e os supermercados estão a reduzir as doações de bens alimentares de que quase meio milhão de portugueses dependem para viver.

“Distribuímos um cabaz mensal a 1200 pessoas, que é o limite máximo da nossa capacidade. Estamos a dar tudo o que temos e não conseguimos mais. A lista de espera começou a formar-se há dois ou três meses e já conta com 200 pessoas. Todas elas foram aprovadas pela Segurança Social para apoio alimentar, mas simplesmente não há vagas. E é impossível prever o tempo que terão de esperar. Podem ser meses”, diz Jéssica Silva, diretora-adjunta do Centro Porta Amiga do Porto (AMI).

