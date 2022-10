Inspetor do SEF suspeito de abuso sexual não se encontrava no local do alegado crime há horas: há um registo e uma fatura que o provam

A Polícia Judiciária e o Ministério Público investigam desde 2019 um alegado abuso sexual de uma cidadã brasileira na zona internacional do aeroporto de Lisboa, entre as 16h e 17h do dia 19 de maio de 2018. A vítima aponta o dedo a um inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), tal como noticiou a CNN. O Expresso recebeu documentos que comprovam que o suspeito já não se encontrava no aeroporto àquela hora.

