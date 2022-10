Este grupo de mulheres quer pôr as suas vozes no combate às alterações climáticas: “É fundamental para alterar hábitos de consumo”

Mulheres de diferentes geografias e sectores dos países de língua portuguesa juntaram-se num movimento que se diz “comprometido com o progresso e bem-estar das comunidades e a sustentabilidade do Planeta” e que realça “a necessidade de um maior equilíbrio entre os direitos humanos e a ação climática”. Para dar voz às mulheres e pôr em prática um plano de ação para 2023-2025 neste sentido, o movimento “Mulheres pelo Clima - dos países de língua portuguesa para o mundo” conta já com a parceria do Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC), da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da Casa Comum da Humanidade. Em janeiro esperam apresentar um plano de ação. Sobre este e a razão de ser deste movimento, o Expresso conversou com Susana Viseu, geóloga de formação, que presidente à associação “Business as Nature” e é consultora do Presidente da República para as questões ambientais.

