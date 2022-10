Sustentabilidade: 41% dos portugueses levam marmita para o trabalho, 32% consomem menos carne. Mas 66% continuam a usar o carro

Desde 2016 que os portugueses sublinham que as alterações climáticas estão entre as suas principais preocupações e o III Grande Inquérito Nacional de Sustentabilidade confirma que a preocupação se mantém. O inquérito, coordenado pelas sociólogas Luísa Schmidt e Mónica Truninger, do OBSERVA - do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, constata que 30% dos portugueses estão preocupados com a crise climática e 54% acreditam que o mundo pouco ou nada mudou nos últimos anos, agravando os problemas da sustentabilidade. Já 41,7% dos portugueses acreditam que “vem aí uma catástrofe ecológica com graves repercussões sociais”.

“A preocupação geral com os problemas ambientais está cimentada e só a premência de questões socioeconómicas graves, como a fome e a pobreza, desviam o foco dos portugueses relativamente à situação do ambiente que, globalmente, lhes parece preocupante”, sublinha Luísa Schmidt.

Quando questionados sobre que medidas mais sustentáveis tomaram nos últimos tempos, os inquiridos destacam a troca de lâmpadas normais por de baixo consumo (63,4%), a redução do consumo de descartáveis (48,9%), a reciclagem (48,5%), o levarem marmita para o trabalho (40,7%) e estarem a consumir menos carne (32,1%). Contudo, 66% admitem continuar a usar carro diariamente e dois terços nunca participaram em qualquer iniciativa de defesa do ambiente.

“A troca de lâmpadas teve o impulso de medidas públicas e se bem que as pessoas dizem que reciclam, na realidade devem estar a reciclar mal, tendo em conta que as nossas metas de reciclagem andam péssimas”, diz ao Expresso Luísa Schmidt, co-coordenadora do estudo. E lembra: “Para uma campanha ser bem sucedida são necessárias campanhas de proximidade com interação direta com as pessoas para que mudem comportamentos”. Já quanto ao facto de dois terços continuarem a usar o carro individual, a socióloga do OBSERVA (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa - ICS/UL) aponta o facto de “a transição para a mobilidade estar parada e ser necessário uma aposta maior nos transportes públicos”.

A redução do consumo de carne e o aumento da importância das refeições de base vegetal são mais acentuadas em 2022 do que em 2018, com as mulheres e as pessoas com mais rendimentos e maior escolaridade a destacarem-se na tendência de hábitos de consumo mais saudáveis, mostrando preocupação com o excesso de sal e gorduras. Em média, duas das refeições semanais são sem carne nem peixe. Mais de metade dos inquiridos (52,4%) considera o desperdício alimentar um dos aspetos mais preocupantes do consumo e pouco mais de um quarto mostram preocupação com a presença de pesticidas nos hortofrutícolas e cereais (23,9%).

Entre os principais problemas ambientais em Portugal, quase metade dos portugueses (46,7%) destacam os incêndios e um terço a escassez de água (31,8%), as alterações climáticas (27,9%) e o desperdício alimentar (27,9%). E a preocupação relativamente a estes pontos parece ter aumentado fruto das campanhas mediáticas sobre estes temas.

Pobreza e questões sociais entre as maiores preocupações

Só um terço dos inquiridos diz saber o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, perante a lista dos 17 ODS, destacam a “erradicação da pobreza” (58%) e a “fome zero”, bem como a “saúde” e a “educação” à escala mundial. Estas preocupações, que “são comuns a todas as classes sociais e idades”, segundo Luísa Schmidt, também têm destaque à escala nacional, mas por uma ordem diferente, encabeçadas pela saúde, “a que a pandemia de Covid 19 não é alheia”.

Para 65% dos inquiridos a crise pandémica ainda não terminou, e a memória de restrições e confinamentos revela uma forte vontade de convívio e partilha dentro e fora de portas. As ‘caminhadas ao ar livre’ vieram para ficar e as idas à praia e as caminhadas ao ar livre aumentaram da casa dos 64-65% para a dos 95-96%.

A pobreza preocupa um quarto dos portugueses a nível nacional, mas as questões sociais estão no topo, o que leva os portugueses a defenderem que “o país deve incentivar mais a educação/formação, vistos como forma de elevador social”, sublinha Luísa Schmidt. Segundo as socióloga, “as preocupações com as questões de injustiça e desigualdades sociais são mais sentidas neste inquérito do que no de 2018 ou no de 2016”, e mantém-se o sentimento de necessidade de poupança. Se houvesse um aumento no orçamento familiar, a maioria dos portugueses (42,3%) aproveitaria para “poupar”, seguida de quase um terço que investiria mais em “férias”.

“As pessoas revelam não estar satisfeitas com as condições proporcionadas pelo país, designadamente quanto à capacidade de o Estado assegurar acesso à habitação nos próximos anos” e consideram que “a distribuição de riqueza está pior”, destaca ainda a socióloga. Mais de metade dos portugueses (54%) tem uma opinião negativa sobre a distribuição da riqueza em Portugal, 62,2% dos portugueses sentem-se pessimistas em relação ao acesso à habitação.

Já os conflitos armados a nível mundial apenas preocupam 11% dos inquiridos, apesar do questionário ter sido lançado este verão, com a guerra da Ucrânia a decorrer.

Coordenado pelo Observa/ICS e promovido pela Missão Continente, o III Grande Inquérito Nacional de Sustentabilidade dá continuidade aos de 2016 e 2018, abordando temas ligados à alimentação, economia circular, inclusão social, consumo e sustentabilidade ambiental. O trabalho de campo decorreu de 20 de junho a 5 de agosto de 2022 junto de uma amostra estatisticamente representativa de portugueses com idade igual ou superior a 18 anos, residentes em Portugal, com recurso a questionários presenciais através do sistema TAPI. A amostra de 1520 inquéritos, em 208 freguesias de Portugal Continental previamente selecionadas, cruza estratos sociais e quotas por género, idade, região (NUTSII) e instrução. A margem de erro associada, para um nível de confiança de 95,5%, é de ±2,56%.

Os resultados são apresentados esta quarta-feira pelas investigadoras Luísa Schmidt e Mónica Truninger, numa conferência que conta como orador com o ambientalista americano Chad Frischmann, cocriador do Project Drawdown e CEO da Regenerative Intelligence, e a participação de entidades governamentais, especialistas nacionais e internacionais ligados aos setores da produção alimentar, agricultura, ambiente, nutrição e distribuição.