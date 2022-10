“Ele já o tinha adiado várias vezes”: advogado acredita que João Real não teria cometido o ataque mesmo que não tivesse sido detido

O advogado de João Real, o jovem de 19 anos acusado de dois crimes de terrorismo, não acredita que o seu constituinte fosse cometer um ataque à faculdade de Ciências de Lisboa. Questionado pelos jornalistas que se encontram à porta do tribunal, no Campus da Justiça, em Lisboa, se considerava que se o estudante não tivesse sido detido a tempo pela unidade de contraterrorismo da PJ, a 10 de fevereiro este iria cometer um atentando, o advogado negou que algo viesse a acontecer. “Entendo que não. Ele já o tinha adiado várias vezes”, disse Jorge Pracana.

O advogado criticou a ação da Polícia Judiciária, que realizou uma conferência de imprensa no dia seguinte à detenção. “Não era necessário criar um alarme social. Felizmente não houve nenhum ato. Porquê? Os timings foram muito errados. Se ele tivesse sido detido à porta da faculdade…”.

O julgamento de João Real inicia-se esta terça-feira de manhã no Campus da Justiça. Jorge Pracana pediu que o julgamento seja feito à porta fechada para preservar “o futuro” do jovem. “Tem uma vida pela frente. E não o marcar com um carimbo para toda a vida.”

O advogado não garantiu que João Real vá prestar declarações no tribunal.