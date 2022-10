Reportagens do Expresso vencem Gazeta Imprensa e Fotografia. Veja-as aqui

Duas reportagens publicadas pelo Expresso em 2021 foram distinguidas nesta edição dos Prémios Gazeta, considerado uma das mais importantes distinções no jornalismo nacional. “As férias da liberdade”, da jornalista Joana Pereira Bastos, venceu na categoria de “Imprensa”; tendo a reportagem multimédia “Nós somos oito mil histórias” sido premiada na categoria “Fotografia” - as fotografias são da autoria de Tiago Miranda (já anteriormente destacado na categoria multimédia em 2017).

“As férias da liberdade” foi publicada a 6 de agosto de 2021 na revista E e é um trabalho que puxa pelas memórias de filhos de presos políticos – crianças com idades entre 3 e 14 anos – envolvidos em 1972, em plena ditadura marcelista, numa inédita colónia de férias nas Caldas da Rainha.





A 17 de maio do ano passado um conflito diplomático entre marroquinos e espanhóis, deixou a fronteira entre Marrocos e Espanha sem qualquer controlo durante algumas horas. Com as portas abertas para a Europa, oito mil pessoas que esperava pela hipótese de chegar a território europeu correram e entraram. Muitos eram marroquinos, outros tantos já traziam um percurso muito mais longo, tendo fugido de países da África subsariana à procura de uma vida melhor.

A reportagem multimédia conta ainda com o texto e vídeo de Marta Gonçalves, a edição de vídeo de Rúben Tiago Pereira, o web designTiago Pereira Santos e o web developement de Maria Romero. A coordenação editorial foi de Joana Beleza, João Carlos Santos e Germano Oliveira.





Também a SIC e SIC Notícias, do mesmo grupo que o Expresso, foram distinguidas pelo Prémio Gazeta na categoria televisão. A reportagem “Alentejo, azeite e água”, emitida a 12 e 13 de abril de 2021, aborda o impacto do olival intensivo na região, em diversas vertentes, da vida de pequenas comunidades à biodiversidade. A peça é do jornalista Carlos Rico e assinada também por Carlos Morais (repórter de imagem), António Soares (editor de imagem) e Patrícia Reis (grafismo) completaram a equipa da reportagem, produzida por Diana Matias e Ana Luísa Barroso.

Os Prémios Gazeta são considerados os mais prestigiados do jornalismo português e são uma iniciativa anual do Clube de Jornalistas, com o apoio principal da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação Mutualista Montepio. Nesta edição, o jurí foi composto por: Eugénio Alves (Clube de Jornalistas), que presidiu, Cesário Borga (Clube de Jornalistas), Eva Henningsen (Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal), Fernanda Bizarro (jornalista), Elisabete Caramelo (professora universitária), Dina Soares (jornalista), Fernando Cascais (professor universitário e formador do Cenjor), José Rebelo (professor jubilado do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa), Inácio Ludgero (fotojornalista) e Paulo Martins (jornalista e professor universitário).

A lista completa de vencedores:

Prémio Gazeta de Mérito

Fernando Dacosta (jornalista e escritor)

Gazeta de Televisão

“Alentejo, azeite e água”

Por: Carlos Rico (jornalista), com Carlos Morais (repórter de imagem), António Soares (editor de imagem) e Patrícia Reis (grafismo) completaram a equipa da reportagem, produzida por Diana Matias e Ana Luísa Barroso | SIC e SIC Notícias

Gazeta de Imprensa

“As férias da liberdade”

Por: Joana Pereira Bastos | Expresso

Gazeta de Rádio

“A ilha do tempo”

Por: Nuno Guedes (jornalista) e Pedro Picoto (sonoplastia) | TSF

Gazeta de Multimédia

“Um outro país”

Por: Reinaldo Rodrigues (com colaboração da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa) | Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF

Gazeta de Fotografia

“Nós somos oito mil histórias”

Por: Tiago Miranda (fotojornalista), com Marta Gonçalves (texto e vídeo), Rúben Tiago Pereira (a edição de vídeo), Tiago Pereira Santos (web design) e Maria Romero (e o web developement) | Expresso

Gazeta Revelação

“Nude”

Por: Márcia Sobral (jornalista), com Joaquim Franco (coordenação), Ricardo Ferreira (imagem), Fábio Mestre (drone), Miguel Freitas (edição) e Matilde Candeias (grafismo).

Gazeta de Imprensa Regional

“A Mensagem de Lisboa”