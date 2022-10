“A ciência mostra que os próximos anos são críticos, o que exige uma ação global imediata e coletiva, agora”

O Prémio Gulbenkian para a Humanidade 2022 atribuído ao IPCC representa o reconhecimento da ciência para combater as alterações climáticas. O que traz este prémio para esta luta urgente?

Sentimo-nos humildes e honrados por o IPCC ser um dos premiados. É um reconhecimento importante para a ciência das alterações climáticas e permite aumentar a sua visibilidade global. É também um sinal claro e um lembrete para os decisores políticos de que é necessária uma ação climática mais incisiva.

Como vê a atribuição em conjunto com o IPBES?

Acreditamos que o júri, liderado pela Dra. Angela Merkel, adotou uma abordagem sábia e visionária ao reconhecer a importante ligação entre as alterações climáticas e a biodiversidade. Alcançar o desenvolvimento sustentável requer uma compreensão clara da ligação entre os desafios climáticos e da biodiversidade.

Em entrevista ao Expresso em 2019, em Malta, o Professor Lee disse que "só se reduzirmos as emissões de gases com efeito de estufa seremos capazes de gerir adequadamente as consequências da crise climática" e que precisávamos de cortar dois milhões de toneladas de CO2 por ano a partir de 2020. Esse corte não aconteceu. Quanto temos que cortar agora?

A ciência é um campo dinâmico, avança rapidamente e somos todos testemunhas de novos conhecimentos adquiridos a cada semana, mês ou ano. O aquecimento global de 1,5°C e 2°C será excedido durante este século, a menos que no futuro próximo surjam de forma rápida e imediata reduções em larga escala nas emissões de gases de efeito estufa, especialmente de dióxido de carbono e metano. O nosso relatório sobre mitigação das alterações climáticas, divulgado em abril, mostra que as emissões globais de gases de efeito estufa projetadas para 2030, associadas à implementação das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), anunciadas antes da COP26, tornariam provável que o aquecimento excedesse 1,5°C durante o século XXI. Para limitá-lo a 1,5°C (com mais de 50% de probabilidade) teríamos que reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa em 43% em relação aos níveis de 2019, até 2030, e 84% dos níveis de 2019 até 2050.

Recentemente afirmou que “as avaliações do IPCC confirmam que as alterações climáticas estão a espalhar-se pelo mundo com rapidez e intensificação” e que “são uma ameaça ao nosso bem-estar e ao de todas as espécies e à saúde do planeta”. E que “qualquer atraso adicional na concertação a ação global levará à perda de uma janela de oportunidade para garantir um futuro habitável”. Já fechámos essa janela? Quais as consequências?

Hoje não estamos no caminho certo para limitar o aquecimento a 1,5°C. De fato, as emissões médias anuais de gases de efeito estufa de 2010 a 2019 foram as mais altas da história da humanidade. Os impactos e riscos das mudanças climáticas estão a tornar-se cada vez mais complexos e mais difíceis de gerir. Devemos enfatizar que as nações em desenvolvimento são particularmente vulneráveis. As alterações climáticas afetam todas as partes do mundo. Assistimos este verão às temperaturas mais quentes de sempre nalgumas regiões da Europa. Vimos as imagens sombrias de incêndios florestais nos EUA, França e Austrália; assim como as inundações catastróficas no Paquistão. A devastação que o furacão Ian causou em Cuba e nos EUA, é outro dos exemplos de eventos extremos recentes.

Mas não se mostra pessimista…

Temos as ferramentas e o know-how necessários para limitar o aquecimento global. É encorajador que mais e mais países estejam a agir com medidas climáticas. É certo que os próximos anos serão críticos, mas existem maneiras de melhorar as hipóteses de sucesso. Por exemplo, temos a energia solar, a eletrificação e o esverdeamento nas cidades. Existem eletrodomésticos energeticamente mais eficientes, melhor gestão florestal e redução do desperdício alimentar. São soluções tecnicamente viáveis e apoiadas mundialmente pelas pessoas. As escolhas feitas pelos decisores políticos, pelo setor privado, pelas comunidades e por cada um de nós influenciam como as sociedades se desenvolvem.

Quais são as suas expectativas para a próxima Conferência do Clima das Nações Unidas (COP27), que se realiza em Novembro, no Egipto?

Vamos para a COP de Sharm El Sheikh com dois grandes relatórios emitidos desde a COP26 de Glasgow. Em fevereiro, o Grupo de Trabalho II divulgou o relatório que avalia a vulnerabilidade, o impacto e a adaptação às alterações climáticas. E, em abril, o Grupo de Trabalho III apresentou o relatório de avaliação da mitigação. Juntamente com os relatórios especiais, que emitimos em 2018 e 2019 e o relatório do Grupo de Trabalho I, lançado em agosto de 2021, representam a maior contribuição científica do IPCC para o complexo trabalho dos políticos, decisores e negociadores envolvidos nas negociações da COP27. Os dois relatórios mais recentes do IPCC apoiam diretamente os objetivos declarados da presidência egípcia da COP – ou seja, o foco na entrega de adaptação e mitigação, tornando o fluxo financeiro uma realidade e reafirmando que há uma abordagem coletiva internacional genuína e multilateral para enfrentar os desafios.

John E. Fernandez, diretor da Iniciativa de Soluções Ambientais do Massachusetts Institute of Technology escreveu que “há uma estratégia sistemática e coordenada para adiar ações climáticas com o objetivo de desacelerar ou suspender indefinidamente essas ações”. Como devemos combater as táticas de adiamento de medidas que mantêm as economias viciadas em combustíveis fósseis?

Há perigo na demora e na desinformação. Primeiro, é fundamental que as decisões políticas permaneçam firmemente ancoradas em factos e no conhecimento científico mais atualizado e robusto sobre as alterações climáticas. O nosso relatório sobre mitigação, divulgado em abril, mostra que a ação em todos os setores e regiões é essencial se quisermos limitar o aquecimento a 1,5ºC. A ciência mostra que os próximos anos são críticos, o que exige uma ação global imediata e coletiva, agora. Não há tempo a perder, pois a falta de ação levará a mais sofrimento e mais devastação. O relatório de fevereiro deixou claro que o aquecimento global é já de 1,1ºC e está a afetar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, com impactos devastadores na natureza. É do interesse de todos agir.

Com a crise económica e energética à nossa porta, e a possibilidade de vermos alastrar extremismos e movimentos negacionistas, corre-se o risco de retroceder nesta luta urgente?

A evidência científica do sexto relatório do IPCC é cristalina e indiscutível: as atividades humanas são a causa das alterações climáticas. Os nossos cientistas usam palavras como 'indiscutível' e 'inequívoco' porque a evidência é esmagadora. As alterações climáticas são uma ameaça ao bem-estar humano e à saúde do planeta. Deve-se enfatizar repetidamente que qualquer atraso adicional na ação global concertada levará a que se perca uma janela breve de oportunidade para garantir um futuro habitável. É agora, ou nunca

As secas e a falta de chuvas acentuadas pela crise climática já estão a afetar a produção de energia hídrica e nuclear, que não emitem carbono como os combustíveis fósseis. Quais as consequências desta realidade?

Limitar o aquecimento a 1,5°C ou 2°C requer a eliminação da maioria dos combustíveis fósseis ​​(carvão, petróleo e gás) e a necessidade de obter quase toda a nossa eletricidade de fontes renováveis (sem ou com baixo teor de carbono). A capacidade de armazenar a eletricidade gerada pela energia eólica e solar para uso posterior está a aumentar, pois o custo das baterias de lítio caiu 85% desde 2010. Isso permite-nos usar eletricidade quando o sol não brilha ou o vento não sopra. Para atender a toda a procura de energia, não podemos depender apenas da eletricidade. Combustíveis como o hidrogénio e os biocombustíveis serão necessários para os transportes e para a aviação. O nosso relatório sobre mitigação indica que as hidroelétricas com pouco armazenamento podem ser suscetíveis à variabilidade climática, especialmente a secas. Quanto à energia nuclear, cresceu 9% entre 2015 e 2019 e representou 10% da geração total de eletricidade em 2019. Pode fazer parte da matriz energética em alguns países, mas continua a enfrentar desafios noutros.

É possível combinar crescimento económico e redução de emissões?

Os nossos relatórios mostram que o PIB global continua a crescer em modelos com redução de emissões. Isto sem ter em conta os benefícios económicos da mitigação de danos causados ​​pelas alterações climáticas ou da redução dos custos de adaptação. Serão necessárias novas tecnologias em setores de difícil descarbonização, como a indústria pesada, e é provável que alguma energia ainda seja gerada usando combustíveis fósseis. Para alcançar emissões zero, será necessário capturar e armazenar o dióxido de carbono debaixo de terra.

E onde está o investimento?

Há capital global e liquidez suficientes para fechar as lacunas de investimento, mas é importante uma sinalização clara dos governos e da comunidade internacional, incluindo um alinhamento mais forte de finanças e políticas do setor. A cooperação financeira internacional é fundamental para alcançar baixas emissões e transições justas e é preciso acelerá-la.