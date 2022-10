O mercado das criptomoedas já criou fortunas e rebentou poupanças: para onde vai esta montanha-russa é uma pergunta de milhões

Tudo começou com um investimento de 300 euros. Foi em fevereiro de 2021 que António Pedro Magalhães, técnico de radiologia, de 34 anos, decidiu comprar moedas digitais XRP, depois de conversas com amigos.

Por essa altura investira um montante maior em ações, a pensar num futuro conforto financeiro. E como apanhou o barco das criptomoedas numa onda alta do mercado, ficou rendido à valorização diária da moeda, superior ao que o mercado de ações permitia. “O valor triplicou em dois meses. Os meus 300 euros iniciais chegaram a valer 900 euros. Até tudo voltar a descer”, recorda. Aguentou firme a queda. “Nunca é bom passar de uma valorização de mais de 90% para menos de 30% em dias, mas estudei afincadamente esse mercado e mantive-me.” Ganhou confiança e investiu mais, em bitcoins (75%) e em ethers (25%). No último ano e meio, António Pedro converteu em criptomoedas alguns milhares de euros que tinha nas poupanças. Metade das economias está investida em ações, outra metade em criptomoedas. Quer “fazer dinheiro com dinheiro” a longo prazo. “Mas se desaparecer tudo o que investi, a minha vida não muda.”