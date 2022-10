Frontex: as polémicas da agência europeia que Eduardo Cabrita quer dirigir

Desde abril que a Frontex, a agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, está sem diretor executivo. Fabrice Leggeri, que detinha o cargo desde 2015, demitiu-se na sequência de uma investigação do organismo anti-fraude da União Europeia (OLAF), espoletada por várias denúncias de que a guarda europeia de fronteiras estava a ser cúmplice com as autoridades gregas em ‘pushbacks’ ilegais no mar Egeu, forçando o regresso de requerentes de asilo e migrantes para a Turquia. Nos meses que antecederam a saída do francês, multiplicaram-se notícias de abusos graves e deficiências dos mecanismos de supervisão da agência e o relatório final do inquérito confirmou a sua veracidade, revelando que a Frontex estava ciente das violações dos direitos humanos e evitou deliberadamente denunciá-las.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler