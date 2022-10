Caso Ornelas: há três anos, o Governo também enviou uma queixa sobre abusos à PGR. Caso foi arquivado

Há três anos, o gabinete da anterior ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, recebeu uma denúncia sobre o alegado encobrimento do bispo José Ornelas, em 2011, dos abusos sexuais de padres a crianças do orfanato numa missão em Moçambique da congregação dehoniana. A informação foi confirmada ofi­cialmente ao Expresso pelo gabinete da atual ministra, Catarina Sarmento e Castro: “A denúncia deu entrada nos serviços do Ministério da Justiça a 10 de abril de 2019 e foi remetida para a Procuradoria-Geral de República (PGR) no dia seguinte, a 11 de abril de 2019.”

Em resposta ao Expresso, a PGR revela que o caso terá sido arquivado. “No Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa correu termos o NUIPC 835/11.9TDLSB, já arquivado, o qual poderá ter relação” com esta denúncia enviada pelo Ministério da Justiça.

