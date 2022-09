Semana de quatro dias: menos doença mental, menos absentismo laboral e "mais cooperação" entre as equipas

Num momento em que se discute em Portugal a possibilidade de encurtar a semana de trabalho para quatro dias, com a criação de um projeto-piloto em empresas a partir do próximo ano, Samuel Antunes, especialista em psicologia do trabalho e das organizações, e um dos fundadores da Ordem dos Psicólogos, destaca os benefícios da medida: menos stress, fadiga e burnout, e "mais tempo para o descanso e o lazer". As próprias empresas e organizações têm a ganhar, porque trabalhadores mais "satisfeitos e motivados" faltam menos ao trabalho por problemas de saúde mental. Além disso, "tornar-se-á mais fácil atrair e reter os melhores trabalhadores e trabalhadoras".

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler