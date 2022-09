Movimento Unidos contra o Desperdício: “Cada português está a deitar fora meio quilo de comida por dia. É avassalador”

Sabemos agora que, em 2020, foram desperdiçados quase dois milhões de toneladas de alimentos, o dobro do que se estimava. Surpreende-o?

É avassalador. É o dobro do que até agora era estimado para Portugal e que partia de uma proporção feita com dados da FAO. É muito positivo termos, finalmente, dados reais sobre o desperdício alimentar no nosso país para colocar o tema no centro do debate. De tudo isto, o que mais me choca e me assusta é o peso tão grande do desperdício que acontece nas nossas casas.

