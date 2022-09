Água não faturada gera perda anual de 264 milhões de euros

As perdas geradas pela água por faturar atingiram, em 2020, os 264 milhões de euros anuais. Segundo o “Jornal de Notícias”, nesse ano, ficaram por cobrar 236 milhões de metros cúbicos, isto é, 28,7% do total da água que entrou no sistema de distribuição não foi faturada.

Os valores correspondem a uma estimativa da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e foram apresentados na última reunião da Comissão Permanente da Seca. As regiões hidrográficas (RH) mais afetadas por esta situação são o Minho, Lima e Douro (chegando aos 38%) e o Guadiana (37%). Contudo, no que toca ao valor monetário, 36% reportam à RH do Tejo e Ribeiras do Oeste, enquanto Minho e Lima assumem 2,5%.

O Governo já recomendou a instalação de contadores pelas entidades gestoras. O desperdício de 236 milhões de metros cúbicos de água seria o suficiente para encher 11 piscinas olímpicas por hora durante um ano.