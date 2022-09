A rede de cuidados obstétricos de urgência vai começar a ser redesenhada a partir da próxima semana. O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, vai reunir-se com a Comissão de Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Blocos de Partos para avaliar a proposta de reorganização destes serviços nos hospitais para assegurar à população uma resposta sem falhas. Segundo fonte do Governo, o diretor-executivo do SNS, Fernando Araújo, também deverá estar presente.