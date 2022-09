Caso BES: novo juiz adia tudo por um mês

Pedro Correia cancelou todas as inquirições previstas para esta semana no caso BES e adiou o novo início da instrução do processo para o final do mês outubro. A notícia foi avançada pela SIC e confirmada pelo Expresso junto de fonte do processo.

O juiz já se tinha visto obrigado a cancelar a audição de testemunhas suíças por desinteligências com as autoridades daquele país do centro da Europa, mas tinha mantido para hoje a audição de Helder Bataglia, o empresário luso-angolano que foi indicado como testemunha por Ricardo Salgado.

Segundo o despacho do juiz, a que o Expresso teve acesso, “não se afigura de todo curial a manutenção das aludidas diligências”, porque tanto o Ministério Público como os advogados que não subscreveram os requerimentos a pôr em causa a nomeação de Pedro Correia têm de ter prazo para se manifestar.

No final da semana passada, o advogadoTiago Rodrigues Bastos apresentou uma providência cautelar pedindo o afastamento de Pedro Correia e a sua substituição por Ivo Rosa, o juiz que começou a instrução mas que foi afastado na sequência de um processo disciplinar instaurado pelo Conselho Superior da Magistratura. Antes disso, um grupo de advogados dirigiu um requerimento ao processo alegando que o juiz não tinha competência para manter as datas agendadas por Ivo Rosa e que devia ter pedido tempo para se inteirar dos factos que estão em causa.

Para já, e enquanto o Supremo Tribunal de Justiça não decidir se dá ou não razão à providência cautelar apresentada por Tiago Rodrigues Bastos, o processo irá ficar parado até ao final de outubro, quando está prevista nova ronda de inquirições.